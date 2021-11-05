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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
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В столице в пятницу ожидается дождь, облачная погода и до 13 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Днем в Москве прогнозируется от 11 до 13 градусов тепла, в ночь на субботу температура опустится до семи градусов тепла, говорится на сайте Гидрометцентра.
В Московской области ожидается от восьми до 13 градусов тепла. Ночью может похолодать до +4.
Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Москве с 12.00 5 ноября до 12.00 7 ноября, а в Подмосковье – с 06.00 до 06.00 7 ноября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал водителям не откладывать замену резины.
Девелопер объяснил провал грунта у «Москвы-Сити»
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Провал грунта возле строительной площадки жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной связан с изливом грунтовых вод, заявили в девелоперской компании Capital Group.
В компании пояснили, что вечером 2 ноября «возле строительной площадки Capital Towers, со стороны Проектируемого проезда произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод – это природное явление», передает РИА «Новости».
По словам представителя пресс-службы, были оперативно проведены противоаварийные мероприятия.
«Произошедшее не задело и не оказало влияния на пятно застройки жилых башен. В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы: дорожное покрытие и ограждение в этом месте будут восстановлены в ближайшее время», – добавили в компании.
Capital Group – это один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер был создан в 1993 году бизнесменами Павлом Те, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, однако двое последних с 2014 года не участвуют в текущих проектах компании.
Ранее экстренные службы сообщили, что на Краснопресненской набережной, напротив дома номер 14, произошел провал грунта площадью 30 на 40 метров.
Напомним, в феврале 2020 года сообщалось, что с одной из башен «Око» в комплексе «Москва-Сити» упала часть конструкций. Позже управляющая компания «Око Сервис» опровергла эту информацию, уточнив, что упала лишь небольшая часть декоративного элемента во время работ по его замене.
Немецкий эксперт поддержал критику Греты Тунберг в адрес лидеров Запада
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«Сегодня западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что их инициативы и реформы невозможно реализовать, так что конференция в Глазго может стать очередным «бла-бла-бла», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала стартовавшую в Британии Конференцию об изменении климата, использовав непечатное выражение.
«Западные страны в своем радикализме в вопросах климата ушли далеко вперед. Некоторые из них, например, Германия, хотят с опережением совершить революцию, отказавшись от углеводородов, и полностью перейти на зеленую экономику. Но для большинства восточных стран мира такой революционный путь не подходит», – полагает германский политолог Александр Рар.
«Более того, они не обладают теми финансовыми ресурсами, выгодными условиями налогообложения и другими возможностями, которые есть у стран Европы. Сначала им нужно дойти до соответствующего уровня благосостояния и только потом говорить о зеленой экономике», – отметил он.
По его словам, именно поэтому для многих стран мира дискуссии о климате, ведущиеся западными лидерами, кажутся роскошью. «Они не понимают, почему деньги, выделенные на борьбу с последствиями пандемии, должны быть направлены на «зеленые пакеты» и сделки», – пояснил Рар».
«Так что саммит в Глазго можно назвать встречей стран G7 в более широком формате, где лидеры Запада друг друга хлопают по плечу и много говорят о климате. С моей точки зрения, на конференции катастрофически не хватает представительства высокого уровня со стороны Индии, Китая, Бразилии, России и других крупных стран. От них гораздо больше зависит сохранение климата и окружающей среды, чем от маленькой Европы», – полагает эксперт.
При этом, по мнению Рара, в Европе есть и те, кто придерживается более радикальных позиций в вопросах климата. «Госпожа Тунберг на самом деле выполняет важную роль, являясь критиком позиции стран Запада. В этом плане я не вижу ничего плохого в словах Тунберг. Она говорит то, что думает. С ней можно даже согласиться в том, что конференция станет очередным «бла-бла-бла», потому что сейчас западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что зеленые инициативы и реформы невозможно реализовать, так как они застревают в деталях, нехватке механизмов и более того – в нежелании общества их принимать», – рассказал политолог.
«В Европе далеко не все даже мусор сортируют, многие выбрасывают отходы как попало. Поэтому то, какие решения принимает правительство – важно, но еще важнее, как общество воспринимает эти идеи», – подчеркнул собеседник.
По словам эксперта, лучший пример ошибочных европейских решений – текущий энергетический кризис. «Европейские страны уже были готовы отказаться от углеводородов, в связи с чем построили ВИЭ и надеялись за счет этого закрыть все энергетические потребности. Но оказалось, что промышленные структуры просто не приспособлены для такого быстрого перехода от одних источников энергии к другим. Так что на конференции может быть много болтовни и пустых обещаний, а на самом деле останутся пробелы», – предполагает Рар.
Он также отметил, что Грета Тунберг представляет определенное радикальное экологическое движение и влиятельное «зеленое лобби» в Европе. «Меня поражает, как крупные технологические компании вроде Siemens, понимая, что ветер поменялся, и желая подстроиться под линию правительства в вопросах экологии, предлагают места в президиуме команде Тунберг, чтобы попиариться за их счет. Более того, нельзя забывать, что многие сторонники идей Тунберг, за которыми стоят влиятельные неправительственные организации, вошли в парламент Германии от партии «Зеленые», – заключил Рар.
Ранее экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала
26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, использовав непечатное выражение.
По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собираются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис».
Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен должно общество. Обращаясь к толпе, она использовала непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго. Тунберг заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».
Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
В МИД назвали основные цели России на конференции в Глазго. Кроме того, указывается, что видеообращение президента России Владимира Путина будет приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов. Как рассказали организаторы, более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании.
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Растения предсказали «поскакучую» зиму
Судя по состоянию растений, зима в центральной части России будет с резкими перепадами погоды – от оттепели до сильного мороза, рассказала эксперт Союза садоводов Ольга Воронова.
Воронова заявила, что «зима будет поскакучая, будет большая перепадность – как в плюс, так и в очень большой минус», такие скачки в центральном регионе будут постоянно, передает РИА «Новости».
Такой вывод она сделала исходя из многолетнего опыта садовода: «У меня есть свои особенные приметы – например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам».
«Например, в моем саду растут яблони сорта «Подарок Графскому»: если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят», – объяснила Воронова.
Еще один индикатор – агрессивный рост некоторых сорняков: «В этом году было особенно много сурепки – и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды».
Другой сорняк-указатель – вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом.
«А снег – должен быть», – добавила она.
Ранее сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, это может говорить о том, что зима будет суровой.
В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Байден рассказал о «горящей тундре» в России
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Президент США Джо Байден критически высказался в адрес России на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.
Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Метеоролог объяснил появление «радиационного тумана» в Москве
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Солнечного тепла не хватает, чтобы рассеять радиационный туман, который окутал столицу с вечера понедельника, поэтому он держится гораздо дольше, нежели обычно, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что густой туман, который наблюдается в Москве с вечера понедельника, называется радиационным, однако никакого отношения к радиации он не имеет, передает РБК.
«Радиационный туман – это туман, который появляется в результате радиационного охлаждения земной поверхности. То есть земля излучает из себя в темное время суток тепло, которое накапливается днем, так называемую радиацию. В результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до так называемой точки росы, когда воздух насыщается до критической влажности, воздух конденсируется и превращается в гидрометеоры, которые формируют густые дымки, переходящие в туман», – рассказывает Тишковец.
Он объясняет, что есть три вида тумана: слабый (видимость 500–1000 метров), средний (видимость 100–500 метров) и сильный (видимость менее 100 метров). В столице и многих регионах Центральной России наблюдается третий вид тумана.
«Ему благоприятствует антициклональная погода: малооблачно, наблюдались условия штиля (безветрие), а также температура была близка к нулю и даже достигала слабых отрицательных значений. Эти три фактора благоприятствуют формированию таких радиационных туманов. В Москве видимость ухудшилась с полуночи, до настоящего момента туман стоит, прошло более 12 часов», – говорит метеоролог.
Такое явление является необычным, его собеседник называет туманом-долгожителем, поскольку, как правило, радиационные туманы рассеиваются через час-два после восхода солнца. В осенний сезон на рассеивание тумана обычно уходит не более трех часов. Отмечается, что восход был в 7:40.
«То есть солнце восходит, начинает прогревать воздух, и туман постепенно рассеивается. Для осени туманы – обычное дело, но, конечно, такой сильной интенсивности и продолжительности – история довольно редкая, которая происходит в ноябре не чаще одного раза в пять лет. Поскольку мы все еще можем наблюдать туман в столице, солнечного тепла не хватает для того, чтобы его рассеять: лучи скользят по земле и эффекта должного не дают», – поясняет Тишковец.
Он полагает, что туман начнет рассеиваться к часу в центре Москвы и на севере столицы. На юге города и в Подмосковье он может продержаться до 15:00, а в некоторых районах юго-востока до 17:00–18:00.
«Прогнозировать такие туманы несложно, есть определенные методики. Более того, что МЧС, что Гидрометцентр предупреждали о них заранее. Однако не ожидалось, что туман продержится так долго», – делится эксперт.
Главная опасность таких туманов, по словам специалиста, плохая видимость. Так, он настоятельно рекомендует автомобилистам держать большую дистанцию на дорогах и быть внимательнее и осторожнее. Также метеоролог обращает внимание на то, что такие туманы угрожают авиационной безопасности.
«Для каждого аэропорта существуют так называемые минимумы погоды, которые состоят из двух факторов: нижняя граница облачности и видимость. Соответственно, при несоблюдении одного из них воздушное судно не может совершить посадку, его отправляют на запасной аэродром», – рассказывает Тишковец.
Кроме того, он подчеркнул, что, по его мнению, крупные аэропорты необходимо оборудовать спецаппаратурой активного воздействия на туман. То есть существует технология модификации атмосферы, где на туманы могут воздействовать твердой углекислотой, дымом йодистого серебра, чтобы создать в тумане ледяные кристаллы и таким образом рассеять его. Он отмечает, что подобные технологии используются при рассеивании облаков. По его словам, подобные технологии уже используются в развитых странах.
Из-за тумана на столичных дорогах затруднена видимость, в связи с чем в ГИБДД настоятельно порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам посоветовали надеть яркую одежду. Кроме того, из-за погодного явления задержаны или отменены более 100 рейсов в трех московских аэропортах.
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Москва и Подмосковье вводят QR-коды для посещения вузов
Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз, сообщил председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев.
«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», – цитирует Кудрявцева ТАСС.
Он добавил, что вузы не будут вводить какие-то жесткие меры, а действовать придется по ситуации, увеличивая процент вакцинированных от коронавируса студентов.
Кудрявцев отметил, что в вузах есть непривитые студенты, новые ограничения позволят уменьшить вероятность заболеть. Идею введения кодов обсудят в течение 7-10 дней, чтобы проанализировать ситуацию, сделать коррективы.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее Московский городской педагогический университет сообщил, что с 15 ноября будет пускать студентов на занятия только при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом организуют бесплатное тестирование на коронавирус. Для отказавшихся участвовать в вакцинации занятия будут проводить только дистанционно.
Вильфанд объяснил происхождение «радиационного тумана» в Москве
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Природное явление, наблюдаемое в столице, называется «радиационный туман», однако он никак не связан с радиоактивностью, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации [излучения]. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», – рассказал он РБК.
Во вторник утром на фоне тумана более 200 рейсов задержаны или отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево.
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Из-за тумана в Москве задержали и отменили более 100 авиарейсов
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Более 100 рейсов задержано или отменено в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – во вторник утром на фоне тумана, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По информации на 8.30 мск вторника, во Внуково 20 рейсов задержаны, пять отменены, в Домодедово – 29 рейсов задержаны, 15 отменены, в Шереметьево – 35 задержаны, 15 отменены, передает РИА «Новости».
Между тем ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.
«На столичных дорогах значительно затруднена видимость из-за тумана. Сегодня тот день, когда автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам – стать заметнее, надев яркую одежду», – говорится в сообщении ведомства.
Если же непременно нужно сесть за руль, то в ГИБДД рекомендуют держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом и использовать противотуманные фары.
По прогнозам синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, в первой половине дня, до 10-11 часов, местами густые туманы. Температура воздуха – плюс 5-7.
Врач рассказал об опасности тумана для здоровья
Густой туман требует от людей соблюдения некоторых правил, чтобы не причинить вред своему здоровью: тщательно одеваться при выходе на улицу, а метеозависимым необходимо быть внимательными и не пропускать прием препаратов, назначенных врачом, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Такой необыкновенно густой туман, спустившийся на Москву вечером в понедельник и державшийся на протяжении вторника, требует соблюдения некоторых правил, чтобы не причинить вред здоровью. Во-первых, несмотря на небольшое потепление, нужно одеваться тщательно. Туман принес повышенную влажность, которая вместе с ветром создаёт дополнительные риски переохлаждения», – передает РИА «Новости» слова Тяжельникова.
Он отметил, что в свою очередь переохлаждение снижает защитные функции организма и, следовательно, увеличивает риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе ковидом. «Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса и его тяжелых последствий, необходимо обязательно вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они переносят заболевание в тяжелой форме чаще других. Однако штамм «дельта», который сейчас циркулирует в Москве, стал гораздо опаснее и для молодых людей и даже для детей. Также в период циркулирования гриппа и пандемии коронавируса необходимо поддерживать иммунитет и не подвергать себя рискам. Лучше надевать непромокаемые вещи, чтобы защититься от сырости, и обязательно надевайте головные уборы или капюшон», – добавил специалист.
Собеседник агентства уточнил, что туманная, сырая погода возникает в результате пониженного атмосферного давления, поэтому людям, реагирующим на эти изменения, необходимо быть внимательными к своему здоровью, не пропускать прием препаратов, назначенных врачом, иметь при себе лекарства на случай купирования приступа, придерживаться диеты и два раза в день измерять артериальное давление, больше отдыхать.
«В эти дни я рекомендую при возможности всем быть внимательнее при передвижении. Особенно людям, у которых есть проблемы со зрением и с другими хроническими заболеваниями. Погодные условия требуют высокой концентрации внимания, повышают стрессовую нагрузку, нервозность, что может провоцировать повышение давления и другие обострения состояний», – добавил Тяжельников.
Ранее из-за непогоды отменили и задержали более 200 рейсов в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. В МЧС сообщали, что радиационный туман в Москве продержится до полуночи.
Метеоролог объяснил газете ВЗГЛЯД появление «радиационного тумана» в Москве.
Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России
Почти на всей территории России до субботы ожидается превышение средних температур на 4-12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия в 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», – цитирует его РИА «Новости».
Он уточнил, что превышение нормы на 4 градуса прогнозируется на 90% территории России до субботы.
Вильфанд пояснил, что теплый воздух с Атлантики обеспечивает аномально высокую температуру в азиатской части страны – в Красноярском крае и Якутии температура на 8-12 градусов выше нормы. По его словам, такое случается крайне редко.
Ранее россиян предупредили о 20-градусных морозах в начале ноября.
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В Москве темпы вакцинации выросли в четыре раза
Темпы вакцинации в столице выросли более чем в четыре раза к началу октября, при этом первым компонентом в Москве вакцинировались 5,25 млн человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
«По состоянию на 3 ноября вакцинировано: первым компонентом – 5,25 млн человек; вторым компонентом – 4,41 млн человек. Темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза. Если в начале октября прививку делали пять тыс. человек в сутки, то теперь – порядка 23 тыс. человек, из них около семи тысяч – ревакцинация», – приводит сообщение РИА «Новости».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс.
«Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1,6 тыс. – 1,7 тыс. [госпитализаций]», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает ТАСС.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.
Из-за тумана в Москве отменены и задержаны более 60 рейсов
Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – в среду утром на фоне тумана, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации на 7.59 мск среды, во Внуково 15 рейсов задержаны, восемь отменены, в Домодедово 29 рейсов задержаны, шесть отменены, в Шереметьево три рейса задержаны, четыре отменены, передает РИА «Новости».
Во вторник вечером пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов сообщал, что воздушная гавань планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится.
Накануне из-за непогоды отменили и задержали более 200 рейсов в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. В МЧС сообщали, что радиационный туман в Москве продержится до полуночи.
Метеоролог объяснил газете ВЗГЛЯД появление «радиационного тумана» в Москве.
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В России выявили более 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
В Москве за сутки выявили 6305 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге заявили о 3271 случае и в Подмосковье о 2732 инфицированных, все это стало наибольшим числом новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Меньше всего зараженных выявлено в Магаданской области – 39, в Чукотском автономном округе – 18 и Ненецком автономном округе – 16.
Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,15%, заявили в оперштабе.
«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,15%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Алтай - 0,24%», – говорится в сообщении.
За сутки в России выписали из больниц 31 928 граждан после лечения от коронавируса, за все время выздоровели 7 477 366 человек. Так, в Москве за сутки выписали 6633 человека, в Санкт-Петербурге – 3354, в Подмосковье – 3285.
Также за сутки побит рекорд по количестве смертей от коронавируса – 1195, всего за пандемию скончались 243 255 человек. В Москве скончались 97 граждан, в Санкт-Петербурге – 75, в Подмосковье – 52.
А заразились коронавирусом в стране за сутки 40 217 человек, с начала пандемии общее число инфицированных составляет 8 673 860.
В России ввели период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Продлевать их после не будут, заявили в Кремле.
Число отмененных и задержанных рейсов в аэропортах Москвы превысило 200
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Более 200 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – во вторник утром на фоне тумана, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По информации на 10.28 мск, в аэропорту Внуково 64 рейса задержаны, пять отменены, в аэропорту Домодедово – 60 рейсов задержаны, 14 отменены, в аэропорту Шереметьево – 51 рейс задержан, 15 отменены, передает РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) столицы, сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до 14.00 вторника.
Аналогичное предупреждение распространил и подмосковный главк МЧС: в области туман продержится до 15.00, передает ТАСС.
Спасатели рекомендуют не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе дороги, а водителей просят снизить скорость.
Ранее во вторник сообщалось, что из-за тумана в Москве задержали и отменили более 100 авиарейсов.