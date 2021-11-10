Пульмонолог описал разницу в течении коронавируса у мужчин и женщин

Мужчины переносят коронавирус в острой фазе тяжелее, чем женщины, однако у женщин чаще наблюдаются посткоронавирусные осложнения, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает», – цитирует Авдеева ТАСС.

По его словам, чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем после выздоровления от коронавируса. Часть хронических заболеваний также могут увеличить предрасположенность посткоронавирусного синдрома. Среди таких примеров он указал бронхиальную астму.

Почти треть переболевших испытывают проблемы со сном и имеют одышку, добавил пульмонолог.

«В среднем после ковида утомляемость наблюдается у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии – 20%, миалгия – 10% и так далее. То есть это действительно большая проблема с точки зрения здравоохранения. Чем тяжелее протекал ковид в острую фазу, тем тяжелее течение постковидного синдрома», – указал специалист.

Авдеев пояснил, что на текущий момент уже есть данные по выписанным из реанимации людям, пережившим коронавирус. У них в течение ближайших трех месяцев очень высок риск умереть от посткоронавирусных осложнений.

«В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трех месяцев», – сказал эксперт.

«Благодаря постковидному синдрому после выписки из стационара примерно 15-25% наших пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе. То есть это говорит о том, что проблема не заканчивается с выпиской пациентов из стационара», – сказал Авдеев.

При этом заболевание коронавирусом вместе с гриппом может привести к катастрофической ситуации, подчеркнул представитель Минздрава.

«Многократно эксперты, специалисты, инфекционисты, вирусологи подчеркивают: не дай бог, если у одного пациента встретятся сразу два вируса – SARS-CoV-2 и вирус гриппа, ситуация просто-напросто будет катастрофической», – сказал он.

Эксперты разрешили прививаться одновременно от обеих инфекций, чтобы избежать плачевных последствий, пояснил Авдеев.

«Выход из ситуации – делать две вакцины одновременно. <...> Они делаются в две разные точки, но это очень сильно упрощает всю нашу ситуацию», – подвел итог пульмонолог.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус распространяется в России быстрее в новую волну, фаза осложнения болезни также ускорилась.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД