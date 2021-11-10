Пульмонолог описал разницу в течении коронавируса у мужчин и женщин

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10 ноября, среда  |  Последнее обновление — 14:22  |  vz.ru
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Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как России решать проблему этнической преступности

Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности кадр из видео
Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность? Подробности...
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Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Польские военные готовы стрелять в нарушителей границы Виктор Толочко/РИА «Новости»
Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают: ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Польша скатывается в Средневековье

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
На берегах Вислы в обществе, давно сбросившем рубашку социалистической морали, расцвела политическая культура, совершенно не укладывающаяся в представления о гуманизме, свойственные нашему времени. Подробности...
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Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 ноября 1941 года стартовало наступление советских войск под Тихвином. Это была отчаянная попытка вырвать инициативу под Ленинградом, не допустить полного и бесповоротного замыкания блокадного кольца и спасти город от голодной смерти. Подробности...
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Чего стоила Украине утрата донбасского угля

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут опять ее собственные граждане. До 2014 года страна была экспортером энергетического угля, а теперь стала его импортером. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Пульмонолог описал разницу в течении коронавируса у мужчин и женщин

    10 ноября 2021, 14:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Мужчины переносят коронавирус в острой фазе тяжелее, чем женщины, однако у женщин чаще наблюдаются посткоронавирусные осложнения, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

    «COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает», – цитирует Авдеева ТАСС.

    По его словам, чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем после выздоровления от коронавируса. Часть хронических заболеваний также могут увеличить предрасположенность посткоронавирусного синдрома. Среди таких примеров он указал бронхиальную астму.

    Почти треть переболевших испытывают проблемы со сном и имеют одышку, добавил пульмонолог.

    «В среднем после ковида утомляемость наблюдается у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии – 20%, миалгия – 10% и так далее. То есть это действительно большая проблема с точки зрения здравоохранения. Чем тяжелее протекал ковид в острую фазу, тем тяжелее течение постковидного синдрома», – указал специалист.

    Авдеев пояснил, что на текущий момент уже есть данные по выписанным из реанимации людям, пережившим коронавирус. У них в течение ближайших трех месяцев очень высок риск умереть от посткоронавирусных осложнений.

    «В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трех месяцев», – сказал эксперт.

    «Благодаря постковидному синдрому после выписки из стационара примерно 15-25% наших пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе. То есть это говорит о том, что проблема не заканчивается с выпиской пациентов из стационара», – сказал Авдеев.

    При этом заболевание коронавирусом вместе с гриппом может привести к катастрофической ситуации, подчеркнул представитель Минздрава.

    «Многократно эксперты, специалисты, инфекционисты, вирусологи подчеркивают: не дай бог, если у одного пациента встретятся сразу два вируса – SARS-CoV-2 и вирус гриппа, ситуация просто-напросто будет катастрофической», – сказал он.

    Эксперты разрешили прививаться одновременно от обеих инфекций, чтобы избежать плачевных последствий, пояснил Авдеев.

    «Выход из ситуации – делать две вакцины одновременно. <...> Они делаются в две разные точки, но это очень сильно упрощает всю нашу ситуацию», – подвел итог пульмонолог.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус распространяется в России быстрее в новую волну, фаза осложнения болезни также ускорилась.

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    Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
    		    9 ноября 2021, 18:34
    Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    «По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян не делали настоящую прививку.

    Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40% граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.

    «Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.

    С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит, их документ о прививке, скорее всего, поддельный.

    «То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан... Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным», – заключил депутат.

    Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.

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    Коментарии (137)
    В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых

    9 ноября 2021, 18:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.

    «Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации) подпунктом (о проведении прививок) лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора города.

    Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели.

    Коментарии (96)
    Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от COVID-19
    		    10 ноября 2021, 06:39
    Фото: imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Компания Moderna и государственное агентство США по биомедицинским исследованиям спорят о том, кто участвовал в изобретении вакцины от коронавируса, сообщают СМИ.

    New York Times пишет, что «Moderna и национальный институт здоровья ведут ожесточенный спор о том, кто заслужил признание за открытие центрального компонента» вакцины. В патентной заявке на вакцину Moderna указала в качестве изобретателей сотрудников, но не указала трех ученых из государственного агентства, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что вакцина стала результатом четырехлетнего сотрудничества Moderna и нацинститута. По версии госагентства, его ученые открыли процесс, который позволяет вакцине вызывать иммунный ответ. Конфликт может повлиять как на распространение вакцины, так и на прибыль компании.

    Напомним, Moderna получила разрешение на использование вакцины от коронавируса в США в конце 2020 года. В начале 2021 года вакцину Moderna одобрили для использования в ЕС.

    Коментарии (14)
    Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
    		    10 ноября 2021, 03:30
    Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    На вопрос о том, закончится ли когда-нибудь «вирусная ситуация», Гинцбург ответил: «Это кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю». По его словам, для этого «препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», а «вакцинация должна быть обязательной».

    Кроме того, по словам Гинцбурга, «чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям». «И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствйте» и «до свидания», – приводит его слова «Российская газета».

    Как пояснил Гинцбург, это нужно, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По его словам, «если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим». «Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками», – сказал он.

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    Напомним, Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом. Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».

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    Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

    9 ноября 2021, 15:18

    Текст: Елена Мирошниченко

    Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Москве улучшается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

    «С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю», – приводит его слова ТАСС.

    Объем госпитализаций с коронавирусом в Москве в понедельник был ниже, чем неделю назад, сообщает РИА «Новости».

    «Люди приезжают после выходных, обращаются уже в тяжелой форме и их приходится госпитализировать. Так вот объем госпитализаций меньше, чем неделю назад, хотя неделю назад были нерабочие дни <...>. Это позитивная тенденция. Также объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидные пневмонии», – сказал мэр.  

    По словам Собянина, процесс распространения COVID-19 в Москве замедлился. За неделю в городе записались и вакцинировались около 100 тыс. человек. Первым компонентом вакцины он коронавируса в Москве привились 80% сотрудников, вторым – 60%.

    Также мэр пообещал совершенствовать систему QR-кодов в столице. Собянин отметил, что решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели.

    «Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации – это неделя для нас, считай, будет принципиальной, посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании анализа принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная», – рассказал он.

    Ранее Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.

    Коментарии (8)
    Центр Гамалеи собрался начать испытания лекарства от COVID в январе
    		    10 ноября 2021, 01:27
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    В январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», – приводит его слова РИА «Новости».

    Гинцбург сообщил, что в январе «приступят к клиническим испытаниям». Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».

    Его также спросили, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку. Гинцбург сказал, что «ответа однозначного на это нет», его собираются получить в ходе клинического исследования.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от COVID. Правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса.

    Коментарии (2)
    Клишас оценил введение обязательной вакцинации с точки зрения Конституции
    		    10 ноября 2021, 12:29
    Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    Клишас заявил, что «Конституции это не противоречит», однако подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона, передает РИА «Новости».

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    Обсуждение:  445 комментариев

    Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.

    Между тем в России уже больше 8,9 млн зафиксированных случаев коронавируса, ежедневно регистрируют порядка 38 тыс. новых случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (12)
    Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации

    10 ноября 2021, 13:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Решений о введении обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», – передает его слова РИА «Новости».

    Песков также прокомментировал вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии.

    «Послушайте, нет, нет рассматривается (вопрос), потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», – сказал представитель Кремля.

    Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.

    В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет.

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    Коментарии (51)
    Мишустин рассказал о способе получения бумажного сертификата о вакцинации

    9 ноября 2021, 15:12

    Текст: Елизавета Булкина

    Граждане России с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в отделениях МФЦ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

    «Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде», – передает его слова ТАСС.

    «Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано», – отметил Мишустин.

    Он подчеркнул, что в России сейчас ситуация с распространением коронавируса неоднородная.

    «В некоторых [регионах] рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом», – сказал премьер.

    Так, в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях рост заболеваемости коронавирусом больше, чем в целом по стране, и составляет 15%, передает РИА «Новости».

    Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко продолжать поддерживать такие субъекты. «Это касается и консультаций, и направления бригад медицинских работников, как это поручил делать президент», – пояснил он.

    Напомним, ранее Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19.

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    Попова заявила о значительном снижении роста заболеваемости COVID-19

    9 ноября 2021, 15:29

    Текст: Вера Басилая

    Темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились в России за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала значительное снижение темпов прироста. Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 [процентов], то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1%. Это говорит о замедлении эпидпроцесса», –  приводит ТАСС слова Поповой.

    Вместе с тем, превышение среднероссийских показателей по заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю фиксируется в 32 регионах. По словам Поповой, тремя неделями раньше это количество было почти 50.

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39 160 случаев в 85 регионах. Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680.

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    Мурашко назвал число привитых в России за нерабочие дни

    9 ноября 2021, 15:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    В нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.

    «Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», – цитирует Мурашко ТАСС.

    Он добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране уже привиты 62 млн человек.

    Также в России проходит кампания по вакцинации от гриппа, в общей сложности привито 65% от поставляемых вакцин, это около 40 млн человек.

    Ранее Мурашко сообщал об отправке дополнительной партии вакцины «Спутник Лайт» в регионы России.

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    Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом

    9 ноября 2021, 17:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней.

    В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.

    Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также  сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.

    Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.

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    Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах

    9 ноября 2021, 15:46

    Текст: Вера Басилая

    Необходимо сохранять введенные ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением для стабилизации эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах России», – цитирует ТАСС Попову.

    Ранее Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.

    Между тем, в Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест, а власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.

    До этого власти Амурской области сообщили, что намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно.

    Власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.

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    Гинцбург возмутился причастностью медиков к поддельным сертификатам о вакцинации

    10 ноября 2021, 08:48

    Текст: Евгения Шестак

    Участие некоторых медицинских работников к распространению поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса изумляет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

    «Есть еще поддельные сертификаты. Хорошо, что сейчас пошла мощная публичная кампания против них. Надеюсь, волну собьют, но факт, что медики участвуют в распространении фальшивок, конечно, изумляет. Станем активнее работать по этим направлениям, и устойчивый свет в конце тоннеля скоро появится», – рассказал он ТАСС.

    По его словам, введение QR-кодов темпы вакцинации граждан значительно выросли. Также Гинцбург отметил, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будут вакцинированы как можно больше граждан. 

    «Откройте учебник по эпидемиологии, там четно написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология – наука. У нее свои законы. Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и все, считайте, вы победили, – сказал он.

    Кроме того, Гинцбург добавил, что вакцина «Спутник V» по сравнению с другими вакцинными препаратами способствует выработке более широкого спектра антител к коронавирусу. 

    «Спутник V» сделан так, что он превосходит другие вакцины, массово используемые в широком гражданском обороте. Они тоже хороши, но направлены в первую очередь на узкий круг штаммов возбудителя COVID-19. А «Спутник V» дает более широкий круг защитных антител», – рассказал ученый.

    Ранее Гинцбург заявил, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной. 

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    Иммунолог объяснил скачки уровня антител в крови

    10 ноября 2021, 09:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    После вакцинации или болезни уровень антител к коронавирусу в крови максимален, затем он начинает падать, однако возможны подъемы значения – это может говорить о новой встрече с инфекцией, рассказал иммунолог Николай Крючков.

    Крючков объяснил, что «если произошло небольшое повышение антител IgG или IgM, то, скорее всего, речь идет о том, что измерение было проведено разными тест-системами для определения количества антител в плазме крови». Каждый тест имеет погрешность, «а еще существуют индивидуальные колебания», все это накладывается и вместе «может дать повышенный уровень антител», передает радио Sputnik.

    Росту количества антител в два, три и более раз есть другое объяснение: «Если произошел значимый скачок антител, то это может означать встречу с инфекцией. Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте».

    В некоторых случаях это практически единственный признак нового контакта с инфекцией.

    «Мы знаем, что в половине случаев инфекция протекает бессимптомно, то есть не в формате заболевания. В этом случае организм реагирует, иммунная система реагирует, а клинических проявлений у человека нет», – отметил врач.

    Крючков добавил, что с практической точки зрения для получения иммунной защиты нужно сделать прививку против COVID-19, а затем ревакцинироваться каждые полгода.

    Ранее был назван достаточный для защиты от «дельты» уровень антител.

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