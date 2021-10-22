«Молодежка ОНФ» возродила программу помощи пожилым и одиноким во время пандемии

«Молодежка ОНФ» возобновила работу с пожилыми и одинокими жителями, а также людьми с ограничениями здоровья, им будут помогать подростки из социального проекта «Тренер».

Добровольцы, как и в начале пандемии коронавируса, окажут любую посильную помощь – доставку нуждающимся продуктов и лекарств, оплату коммунальных счетов. Также участники команды готовы прийти на помощь медикам с перепрофилированием госпиталей в ковидные обсервации, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы провели оперативное совещание в режиме видеоконференции со всеми региональными координаторами, я поручил провести мониторинг, созвониться с подшефными, главными врачам больниц – узнать, какая помощь требуется. Такие совещания будут проходить еженедельно, чтобы владеть информацией о ситуации на местах и оперативно включиться и оказать всю необходимую помощь», – заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По его словам, участники команды продолжат работу на пунктах вакцинации. «Молодежка ОНФ» начала ее еще весной. Добровольцы распределяют потоки людей, помогают заполнить документы.

«Как показывают примеры, вакцинация на сегодня – это эффективный способ сохранить здоровье, как свое, так и своих близких. Также мы продолжим и акцию «Оставайся донором», которую с начала пандемии проводим совместно с ФМБА России. Главное сейчас – объединить все силы и средства, только вместе, плечом к плечу, мы победим этот вирус», – добавил Кастюкевич.

«Молодежка ОНФ» была одной из первых, кто весной 2020 года в рамках акции «Мы вместе» начал помогать жителям и врачам. Участники команды тогда работали без выходных – объезжали сотни адресов в день, чтобы привезти людям продукты или лекарства, а в ночь подвозили медиков домой или в больницу, на дежурство. Группы быстрого реагирования вместе с медперсоналом готовили коечный фонд для приема больных с тяжелой формой пневмонии. Только в 2020 году такая работа проходила в 69 регионах страны, в общей сложности добровольцы оказали содействие в оборудовании 25 тыс. койко-мест для больных коронавирусной инфекцией.

Помощь подшефным – одно из основных направлений в работе добровольцев. Сегодня у «Молодежки ОНФ» более 1,5 тыс. подшефных в 70 регионах страны. Это одинокие, пожилые, маломобильные жители, с которыми добровольцы познакомились в самом начале пандемии коронавируса, в 2020 году. Только за последнюю неделю сентября участники команды помогли 221 жителю. В среднем, за семь дней волонтеры выезжают по просьбе пожилых и одиноких людей 80 раз. В последнее время просьбы о помощи в основном бытовые – заготовка дров, уборка придомовой территории, ремонт. Сейчас, когда многие жители вновь вынуждены уйти на самоизоляцию, добровольцы в первую очередь будут отрабатывать обращения о доставке продуктов и лекарств.

Помощь врачам с начала пандемии и до сегодняшнего дня не приостанавливалась. Помимо формирования ковид-госпиталей, участники «Молодежки ОНФ» доставляют лекарства пациентам с коронавирусом на домашнем лечении, помогают в колл-центрах поликлиник, также работают на пунктах вакцинации. Такая помощь ведется сегодня в 13 регионах страны – Архангельской, Мурманской, Оренбургской Саратовской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской, Московской областях, Ненецком автономном округе и Республиках Дагестан, Карелия, Хакасия, а также в Москве. За последнюю неделю оказана помощь в вакцинации свыше 400 человек. Всего в 2021 году добровольцы «Молодежки ОНФ» помогли в 72 клиниках страны.