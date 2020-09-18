Соловьев: На действия США в Крыму надо реагировать по-индейски

«Если и должна быть реакция, то не публичная. Мы эффективнее реагируем, как индейцы – нападение без предупреждающей мимики. Бах! И все, – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами «украинских подразделений» в Крыму.

«Во-первых, NBC News не самый достоверный источник. Но во-вторых, мы давно знаем, что американцы работают с украинскими вояками, пытаются их обучать, – сказал Владимир Соловьев. – А уж после того как журналист Александр Коц опубликовал прекрасное расследование, где было указано как впрямую американцы курировали операцию спецслужб Украины с нашими 33 «богатырями», не осталось совершенно никаких иллюзий».

Также напомним, что в августе президент Владимир Путин отметил, что инцидент с задержанием 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссии является совместной операцией спецслужб Украины и США.

В пятницу посольство России в Вашингтоне потребовало от США объяснений в связи с сюжетом телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами неких «украинских подразделений в Крыму».

Если сообщения о связи США с попытками Украины вести диверсионную работу в Крыму еще требуют подтверждения, то присутствие американцев в зоне конфликта в Донбассе уже подтверждено большим количеством фотографий и видео, отметил Соловьев. «Так что тот факт, что они добрались до подготовки акций на территории России, в Крыму, особого удивления не вызывает, хотя эту информацию еще нужно верифицировать», – указал собеседник.

Соловьев также напомнил, что кандидат в президенты США Джо Байден открыто называет Россию «противником». «Такая легкая вербальность, не «конкурент», а «противник», акцентировал телеведущий.

«Что бы ни происходило, власти США не волнует, правда это или ложь – главное, обвинить Россию. Вспомните, какая была истерика по поводу абсолютной чуши – мол, Россия платит афганским талибам за убийства американских военных. Со всех сторон подтвердили, что это ложь, но дезинформация продолжает вбиваться в массовое сознание», – напомнил Соловьев.

Отметим, что в упомянутом сюжете NBC News приводились комментарии американских официальных лиц, из которых следовало: в ответ на «поддержку украинских подразделений в Крыму» Москва якобы мстит в Афганистане – оплачивает убийства боевиками солдат из контингента США. Подобные слухи муссируются в американской прессе уже несколько месяцев, При этом и представители Пентагона и лично глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что считает эти утверждения прессы недоказанными.

Но США, как свидетельствует опыт, вводит санкции против России на всякий случай, в любой ситуации, отметил Соловьев. «Как назвал это очень мудро глава российского МИД Сергей Лавров, правда имея ввиду европейских политиков, «санкционный зуд».

«Я думаю, что если и должна быть какая-то реакция России на сообщение NBC News, то уж точно не публичная. Мы гораздо эффективнее реагируем, как индейцы – нападение без предупреждающей мимики. Бах! И все. Вот мне так нравится. Когда, например, в ответ на введение санкционного режима в 2014 году, Россия совершенно неожиданно объявилась в Сирии. Думаю, наиболее эффективны именно такие симметричные ответы», – считает Соловьев.