Британское ЛГБТ-сообщество раскритиковало запуск «поезда гордости»

Представители ЛГБТ в Британии подвергли резкой критике «поезд гордости», запущенный компанией Avanti West Coast в качестве «компенсации» за несостоявшийся из-за коронавируса «парад гордости».

«Как гей, я не хочу видеть «поезд гордости», я просто хочу сесть в поезд, который ходит вовремя, как и все остальные», – приводит слова Джона Макгиверна Daily Mail.

Он добавил, что у большинства геев эта идея вызывает неловкость. «Вы можете представить, если бы это была команда только для белых? Пожалуйста, прекратите политику идентичности», – написал Макгиверн в соцетях к компании.

«Согласен, это отвратительно. Они обращаются так, словно мы уроды, которым нужно, чтобы в них бросали радугу и рассказывали нам, какие мы особенные», – ответил ему Майкл Хестер.

Отмечается, что поезд с 11 вагонами 25 августа проехал из Юстонского вокзала в Лондоне до вокзала Пикадилли в Манчестере.