В Белоруссии объяснили порчу паспортов российских граждан

Внесение в паспорта иностранцев при принятии правоохранительными органами Белоруссии решений о временном запрете на въезд в республику соответствующей отметки является стандартной практикой и осуществляется в рамках национального законодательства, сообщили в белорусском МВД.

«Это обычная практика, соответствующая национальному законодательству, что при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина», – сообщил источник РИА «Новости».

Он подчеркнул, что решение о временном запрете иностранцам на въезд с проставлением соответствующей отметки в паспорте принимается «не просто так, а потому что они (высылаемые иностранцы, которым запрещается въезд в Белоруссию в дальнейшем) нарушили законодательство республики».

В МВД подчеркнули, что нет таких международных норм, которые бы запрещали Белоруссии вносить подобные отметки в паспорта иностранцев.

При этом собеседник отметил, что даже если иностранцы, которым запрещен въезд в страну, поменяют паспорта на новые, их данные останутся в соответствующих базах правоохранительных органов и они все равно не смогут легально попасть на территорию страны.

Ранее в четверг стало известно, что Белоруссия испортила паспорта российских журналистов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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