Минченко объяснил, зачем Лукашенко взял в руки автомат

«Решение Лукашенко взять в руки автомат символизирует решимость и готовность идти на любые, даже крайние меры для того, чтобы сохраниться у власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя видеозапись с президентом Белоруссии, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.

«Думаю, ему сначала дали автомат, к которому не был пристегнут магазин, потому что так хранится оружие. А потом, когда увидели ошибку, начали думать о символической стороне и в автомат вставили магазин. То есть это просто ляп», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению эксперта, решение Лукашенко взять в руки автомат «символизирует решимость и готовность идти на любые, даже крайние меры для того, чтобы сохраниться у власти». «Кроме того, мы видим демонстрацию готовности к силовому решению проблемы протеста», – добавил политолог.

Собеседник также отметил, что говорить о разрешении кризиса в Белоруссии пока рано. «На фоне того, что протесты не идут на спад и сохраняют высокий уровень массовости, главное, что произошло вчера – это угроза применения армии против митингующих. Сюда же относится заявление министра обороны о том, что если протестующие будут нарушать порядок возле памятников, посвященных Великой Отечественной войне, они будут иметь дело не с милицией, а с армией», – заключил Минченко.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?».

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие подошли к резиденции Лукашенко. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Затем Лукашенко вышел за оцепление резиденции, где поблагодарил сотрудников правоохранительных органов. «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!» – сказал президент.

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