Число случаев COVID-19 в мире превысило 21 млн человек

В мире выявлено свыше 21 млн случаев коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Зарегистрировано 21010700 случаев COVID-19, 760889 человек умерли, 13044377 человек выздоровели, передает РИА «Новости».

11 августа сообщалось, что число случаев коронавирусом в мире превысило 20 млн человек.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.