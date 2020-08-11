Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 20 млн, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

По данным на 2.47 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 20 млн 1 тыс. 19 человек, передает РИА «Новости».

По информации университета, умерли 733 тыс. 103 человека с коронавирусом. Выздоровели за все время 12 млн 200 тыс. 847 человек.

Странами с наибольшим числом заразившихся остаются США (5 млн 44 тыс. 435), Бразилия (3 млн 35 тыс. 422) и Индия (2 млн 153 тыс. 010). Также в первую пятерку входят Россия (885 тыс. 718) и ЮАР (559 тыс. 859).

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5118 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 892 тыс. случаев заболевания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД