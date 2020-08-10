Варвара Караулова по решению суда осталась без медового месяца

Мосгорсуд оставил без изменений срок административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в РФ).

«Решение Кунцевского суда изменить в части срока административного суда. Новый срок установлен до погашения судимости, то есть до 27 апреля 2029 года», – приводит РИА «Новости» решение суда.

Таким образом, сам срок надзора подтвержден, изменился лишь технический момент – порядок исчисления с привязкой до погашения судимости. Если же защите удастся добиться погашения судимости раньше срока, то и надзор отменят.

Защита настаивала на отмене решения: по ее мнению, оно серьезно затрудняет жизнь девушке, которая после работы занимается волонтерской деятельностью в фонде «Вера» и регулярно навещает бабушку и дедушку. Кроме того, заявляет защита, из-за надзора девушка не может съездить к родственникам за пределы Москвы.

К делу также приобщили свидетельство о браке – Александра Иванова (Варвара Караулова) недавно вышла замуж за своего адвоката Олега Елисеева.

«У нас еще не было так называемого медового месяца, Иванова теперь является моей супругой, мы не можем уехать даже в Подмосковье. Получается, Иванова будет лишена девять лет возможности съездить в отпуск», – доказывал в суде сам Олег Елисеев.

Сама девушка заверила, что за год после освобождения у полиции к ней не было никаких нареканий. Прокурор, однако, счел, что наложенные на Александру-Варвару ограничения справедливы.

Ранее суд запретил Карауловой пребывание вне места жительства с 22.00 до 06.00, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. Надзор за девушкой будет действовать до 27 апреля 2029 года.

Напомним, Караулову задержали в октябре 2015 года в Турции. Она втайне от близких улетела в Стамбул, откуда попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили на четыре с половиной года колонии. Она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась на любви к нему.

В апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. Она провела в тюрьме 3,5 года и вышла из колонии 27 апреля 2019 года.