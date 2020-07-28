Однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка

В Москве охранник без одной руки при помощи матраса успел поймать семилетнего ребенка, который выпал из окна с седьмого этажа, сообщают СМИ.

Охранник патрулировал территорию около дома вместе со своим 29-летним сыном, и заметил висящего на уровне седьмого этажа ребенка, пишет «Московский комсомолец».

Мальчик держался рукой за провод спутниковой антенны.

Мужчина вынес из бытовки матрас, после он уложил его под окнами дома.

«Через несколько минут он (ребенок) оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас», – пояснил охранник.

Мальчик упал на край матраса и улетел в кусты. Врачи сообщили, что у ребенка есть переломы костей и сотрясение мозга. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

В июле сотрудник Росгвардии в Москве во внеслужебное время спас двенадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара.