Спасенная Бокерией пациентка ответила оскорбившему кардиохирурга Навальному

Взгляд
3 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:27  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

Владимир Добрынин, журналист
Мы в России, конечно, международное право уважаем. Но если вы нам хотите навязывать свои ценности, то даже не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Подробности...

Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там были бы сложные новые люди, все эти так называемые крестьяне, которые платят налоги со старого заброшенного поля, а сами давно качают нефть, оформленную как храмовый вклад на помин души Еликониды Степановны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
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              Спасенная Бокерией пациентка ответила оскорбившему кардиохирурга Навальному

              3 июня 2020, 19:50

              Текст: Михаил Мошкин

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              «Уж точно не Навальному судить о таком светлом человеке, как Бокерия. Моему возмущению просто не было предела, когда я узнала, что он льет грязь на Лео Антоновича», – заявила газете ВЗГЛЯД россиянка Надежда Фролова, которая в мае перенесла операцию на сердце в больнице, где работает Бокерия. Так она прокомментировала оскорбительный выпад блогера Алексея Навального в адрес заслуженного кардиохирурга.

              «То, что говорит Навальный, это кощунство. Оболгать такого человека, как Лео Антонович? Бокерия всегда жил и живет ради других людей», – сказала Надежда Фролова.

              В начале мая Фролова попала в Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева с сердечной аритмией. «После всех обследований мне была предложена очень сложная операция «лабиринт». На мой вопрос, возможно ли отказаться от операции, при которой пациент не всегда выживает, мне сказали, что оперировать будет Лео Антонович Бокерия со своей командой. Когда я узнала об этом, я не только согласилась, но даже отказалась от укола, который снимает стресс перед операцией», – рассказала собеседница.

              Фролова добавила, что была восхищена профессионализмом профессора и его команды. «После операции я нахожусь дома на восстановлении. Я каждый день прошу Бога, чтобы дал здоровье не только Бокерии, но и всей его команде, в том числе и медсестрам, и сотрудникам процедурного кабинета. Это человек с такой доброй душой и чистой совестью, он спас жизнь не только мне, но и тысячам других людей. Я благодарна судьбе, что у нас в России есть такие люди, как Лео Антонович. Мое состояние все лучше и лучше с каждым днем. Низкий им поклон», – сказала Фролова.

              Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «предателями и холуями». В их числе оказались врач-кардиохирург, профессор, директор центра им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия, ветеран войны Игнат Артеменко и многие другие известные россияне.

              Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с высказываниями Навального. Он также собирается попросить проверить, нет ли в действиях блогера признаков реабилитации нацизма.

              «Свой монолог Навальный должен произнести перед зеркалом. Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он также напомнил, как сторонники Навального ранее пытались опорочить акцию «Бессмертный полк онлайн», публикуя под видом фронтовиков фото нацистских преступников.

              Бокерию поддержали и в сообществе пациентов. Об этом заявил член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. «Лео Бокерия пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов. Он своими руками дал возможность жить огромному количеству людей. Поэтому за политическими играми не надо забывать о собственной элементарной этике и порядочности», – заявил Жулев.


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