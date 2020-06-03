Врачебное сообщество ОНФ поддержало оскорбленного Навальным Лео Бокерию

Врачи и сообщество пациентов возмущены комментарием блогера Алексея Навального, назвавшего уважаемых людей «позором страны», в том числе президента Лиги здоровья нации, кардиохирурга Лео Бокерию, напомнил член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

«Люди, о которых идет речь, очень много сделали для страны. Лео Бокерия пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов. Он своими руками дал возможность жить огромному количеству людей. Поэтому за политическими играми не надо забывать о собственной элементарной этике и порядочности», – приводятся слова Жулева на сайте ОНФ.

Коллеги знаменитого кардиохирурга недоумевают, зачем политический игрок Навальный пал так низко.

«Я считаю, это низко и подло оскорблять людей, заслуживших свой авторитет трудом, работой и жизнью, тех людей, которые являются образцами для миллионов. Особенно, если речь о людях, чье призвание – спасть людей, в частности – о Лео Бокерии. Человек, который позволяет себе говорить о таких людях «холуи», наверное, таков и сам. И ценности у него в жизни совершенно другие, не такие, как у нас», – сказал эксперт ОНФ, доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского Андрей Продеус.

«С целью заработать какие-то политические баллы человек позволил себе так судить врача, кардиолога с мировым именем. Я возмущен. Ему не оценить, не ощутить, не представить себе тот грандиозный объем работы, тот уровень ответственности, который несут на себе врачи. Врач – неразрывная приставка с именем Лео Бокерии. Оскорбили не человека, оскорбили врача, спасшего тысячи людей», – прокомментировал ситуацию главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин.

Руководитель движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова в своем Instagram также выразила возмущение словами Навального.

«Никогда ничего не писала про Навального. Но в этой ситуации молчать не могу. Это мерзко. Просто мерзко. Оскорбить ветерана Великой Отечественной войны ради собственного пиара может только свинья и подлец. Страшно другое: с их стороны такое происходит не впервые. Достаточно вспомнить, что его сторонники загружали на сайт «Бессмертного полка онлайн» фашистов и предателей и сейчас обвиняются по статье реабилитации нацизма. Становится понятно, что это системная полноценная кампания по разрушению исторической памяти. Это «власовцы» современного общества. Противно жить с такими людьми в одной стране», – написала она.