Генсек ООН назвал свои ожидания по срокам саммита «пятерки» СБ

Саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) мог бы состояться до проходящей в конце сентября генеральной Ассамблеи ООН, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я все еще надеюсь, что саммит «пятерки» будет возможен до Генеральной Ассамблеи. Он был бы очень важен, чтобы разрешить разногласия, которые в довольно большой мере парализуют работу по некоторым темам в СБ ООН», – передает его слова ТАСС.

Он выразил надежду на то, что основные мировые силы поймут, что они должны «объединить усилия и мобилизовать мир на победу над пандемией, над климатическими изменениями, навести порядок в сфере кибербезопасности» и обеспечить устойчивое восстановление всего мира после кризиса.

В мае в Кремле говорили, что дипломаты стран «пятерки» СБ ООН продолжают разработку совместного документа, который может быть принят по итогам саммита лидеров. При этом конкретики по формату и срокам встречи, отмечала Москва, еще нет.

Ожидалась, что может состояться онлайн-встреча, однако в итоге было решено провести очный саммит, но позже.

Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января, Путин предложил созвать в 2020 году саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция).