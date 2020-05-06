В Кремле ответили на вопрос о сроках саммита «Большой пятерки»

Дипломаты стран «пятерки» СБ ООН продолжают разработку совместного документа, который может быть принят по итогам саммита лидеров, однако конкретики по формату и срокам встречи пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что «была инициатива (президента России Владимира) Путина, (президент США Дональд) Трамп уже подтвердил целесообразность такой встречи и сказал, что Соединенные Штаты присоединятся к такой встрече», передает ТАСС.

Однако, по его словам, «пока никакой конкретики по срокам ее проведения и формату ее проведения нет».

«Ведутся контакты по линии дипломатов стран «пятерки» на предмет разработки возможного соответствующего документа, работа по документу еще не финализирована», – добавил он.

В апреле Песков заявлял, что онлайн-встреча может состояться в ближайшие дни. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, лидеры обсудят шаги по реагированию на последствия пандемии коронавируса.

Напомним, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января, Путин предложил созвать в 2020 году саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция).

Российский лидер считает, что следует обсудить глобальные вопросы стабильности и безопасности.