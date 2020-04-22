Кремль назвал вероятные сроки саммита «пятерки» СБ ООН

Встреча глав «пятерки» постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции может состояться в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это, скажем так, речь идет о ближайших днях», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, ведется активная подготовка, идет работа по дипломатическим каналам по согласованию возможного совместного документа.

«Сейчас работают дипломаты всех стран также по видеоконференции, идет работа над согласованием возможного документа совместного. Когда появится конкретика, то сразу мы об этом сообщим. Но действительно такая подготовка ведется», – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, по итогам встречи лидеры «пятерки» согласуют совместный документ.

На прошлой неделе президент Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров стран – постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции. Макрон выразил надежду на поддержку Путиным резолюции о глобальном прекращении огня.