Брюн сказал срок возможного лечения Ефремова

Возможное лечение актера Михаила Ефремова от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Лечение по медицинской программе займет около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно. Иногда такие катастрофические события очень отрезвляюще действуют на человека. Я знаю несколько людей, которых такие катастрофические события приводили к абсолютной трезвости. Дай бог, если это случится и с Михаилом Олеговичем», – передает РИА «Новости» слова Брюна.

Он добавил, что точный диагноз без обследования поставить Ефремову нельзя, но по ряду признаков можно предположить.

«Я думаю, что да, он страдает (алкоголизмом), но мы утверждать это точно не можем, поскольку не проводили специальных исследований», – сказал нарколог.

Брюн не исключил, что Ефремов ранее проходил лечение в частной клинике, однако такое лечение, как правило, не дает результата, возможно небольшое улучшение, но потом все начинается снова.

На такие трагические случаи должно реагировать и общество, подчеркнул Брюн.

«Мы должны все разделить ответственность за то, что произошло. Во-первых, семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или обратиться за помощью к нам. Его коллеги прекрасно знали, что с ним происходило на протяжении многих лет. Я думаю, что все эти люди ответственны за трагедию», – пояснил нарколог.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



По словам Брюна, артистов, страдающих алкоголизмом, достаточно много, в этой профессии часто люди имеют большие амбиции, и когда они не совпадают с реальностью, возникают проблемы, которые пытаются решить с помощью спиртного.

«Нужно понимать психологию артиста в широком смысле этого слова. Они всегда живут на грани возможного. Они так устроены – они хрупкие, тонкие. Михаил Ефремов не единственный из артистов, кто прошел такой тяжелый трагический путь, мы можем вспомнить Владислава Галкина, Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и многих других», – пояснил Брюн.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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