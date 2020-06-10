Умер сатирик Анатолий Трушкин

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10 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Откуда возникли слухи об участии «вагнеровцев» в ливийской войне

Граждане России действительно могут воевать в Ливии – но в сугубо частном порядкеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Граждане России участвуют в ливийской войне – по крайней мере так утверждает целый рад западных источников, в том числе Госдепартамент США. Россия уже не первый раз опровергает подобные спекуляции. И все же попробуем разобраться: откуда взялась подобная информация, могут ли в Ливии находиться российские граждане, и если да, то чем они там занимаются? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...

Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Умер сатирик Анатолий Трушкин

                 10 июня 2020, 11:55
              Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от последствий коронавирусной инфекции на 79-м году жизни. Информацию об этом подтвердил музыкант Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.

              Медики боролись за жизнь писателя около месяца. Трушкин страдал тяжелой формой пневмонии COVID-19 и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Федеральное агентство новостей.

              «Да, это последствия коронавируса. Три недели был в реанимации и уже думали, что он выберется, ему стало лучше, но несколько дней назад снова ухудшилось, и за два дня буквально он скончался. Умер вчера. Его жена тоже перенесла коронавирус, но она лечилась дома и благополучно выздоровела. Он близкий друг нашей семьи, действительно легендарный человек», – рассказал Сафронов.

              Писатель известен как своими собственными выступлениями, так и сотрудничеством с другими авторами и артистами, в том числе с Михаилом Евдокимовым, Ефимом Шифриным, Яном Арлазоровым, Владимиром Винокуром.

              Ранее от последствий коронавируса умерли народный артист России, артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов и кинорежиссер Самвел Гаспаров.


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