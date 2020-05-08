Госдеп заявил о помощи России в переброске наемников из Сирии в Ливию

Спецпредставитель госдепартамента США Джеймс Джеффри заявил, что Россия якобы способствует переброске боевиков из Сирии в Ливию.

Так, по мнению американских дипломатов, Россия якобы «работает с (президентом Сирии Башаром) Асадом по переброске боевиков, возможно, из третьих стран или сирийцев, в Ливию, равно как и оборудования». При этом каких-либо доказательств Джеффри не привел, передает ТАСС.

В свою очередь первый заместитель помощника госсекретаря США Генри Вустер отметил, что, по данным Вашингтона, «сирийские наемники в ходе этого конфликта сражаются на обеих сторонах – и с ПНС (международно признанным правительством национального согласия), и с ЛНА (Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара)».

Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления западных партнеров. Кремль, в частности, называл «уткой» заявления США о «военном вмешательстве» со стороны России в дело урегулирования ситуации в Ливии. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь подчеркивал, что утверждения о связанных с Россией «наемниках» являются слухами.