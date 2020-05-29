Вирусолог опроверг слова Онищенко об опасности заражения коронавирусом в подъезде

Если человек не трогает грязными руками свое лицо, то нет никакого риска заразиться коронавирусной инфекцией от ручек или кнопок лифта в подъезде, соответственно, нет никакого смысла там носить перчатки и маску, как рекомендовал бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал подъезд самым «забытым» местом с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий, так как на кнопках, перилах, ручках сохраняется коронавирус. В связи с этим он порекомендовал надевать защитную маску и перчатки перед выходом из квартиры.

«Я не согласен с Геннадием Григорьевичем. Просто заразиться от ручки или кнопки – маловероятно. Конечно, если на эту ручку кто-то высморкался, а другой человек взялся за нее и после сунул себе в рот, то да, риск есть! Не живет вирус так долго нигде, а передается в большинстве случаев от человека к человеку», – говорит Зверев.

В связи с этим, вирусолог подчеркивает, что если не трогать руками лицо, то и опасности заразиться нет. Он также отмечает, что если у человека есть привычка грязными руками трогать лицо, то и перчатки ему не помешают это сделать – эффект будет тот же.

Единственное, когда в подъезде все-таки стоит находиться в маске, это в лифте с другими людьми, так как там действительно сложно соблюсти дистанцию. В иных случаях стоит давать лицу и рукам отдыхать.

«Маски и перчатки обязательно нужно носить в магазине, транспорте, любых общественных местах, где невозможно соблюсти должную социальную дистанцию. На заправках тоже нужно соблюдать дистанцию, носить защитные средства. В общем, везде, где есть люди. Но и отдыхать от масок тоже нужно», – советует Зверев.

Вирусолог подчеркнул, что чрезмерное использование масок может навредить здоровью, так как от долгого ношения она становится влажной, что способствует появлению в ней бактерий и грибов, а также она затрудняет дыхание.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали использовать маски и перчатки не только в помещениях, но и на улице, так как на пешеходных переходах или узком бордюре бывает затруднительно избежать близкого контакта с другими людьми.