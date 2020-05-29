Вирусолог опроверг слова Онищенко об опасности заражения коронавирусом в подъезде

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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...

Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Вирусолог опроверг слова Онищенко об опасности заражения коронавирусом в подъезде

                 29 мая 2020, 17:30
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Если человек не трогает грязными руками свое лицо, то нет никакого риска заразиться коронавирусной инфекцией от ручек или кнопок лифта в подъезде, соответственно, нет никакого смысла там носить перчатки и маску, как рекомендовал бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

              Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал подъезд самым «забытым» местом с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий, так как на кнопках, перилах, ручках сохраняется коронавирус. В связи с этим он порекомендовал надевать защитную маску и перчатки перед выходом из квартиры.

              «Я не согласен с Геннадием Григорьевичем. Просто заразиться от ручки или кнопки – маловероятно. Конечно, если на эту ручку кто-то высморкался, а другой человек взялся за нее и после сунул себе в рот, то да, риск есть! Не живет вирус так долго нигде, а передается в большинстве случаев от человека к человеку», – говорит Зверев.

              В связи с этим, вирусолог подчеркивает, что если не трогать руками лицо, то и опасности заразиться нет. Он также отмечает, что если у человека есть привычка грязными руками трогать лицо, то и перчатки ему не помешают это сделать – эффект будет тот же.

              Единственное, когда в подъезде все-таки стоит находиться в маске, это в лифте с другими людьми, так как там действительно сложно соблюсти дистанцию. В иных случаях стоит давать лицу и рукам отдыхать.

              «Маски и перчатки обязательно нужно носить в магазине, транспорте, любых общественных местах, где невозможно соблюсти должную социальную дистанцию. На заправках тоже нужно соблюдать дистанцию, носить защитные средства. В общем, везде, где есть люди. Но и отдыхать от масок тоже нужно», – советует Зверев.

              Вирусолог подчеркнул, что чрезмерное использование масок может навредить здоровью, так как от долгого ношения она становится влажной, что способствует появлению в ней бактерий и грибов, а также она затрудняет дыхание.

              Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали использовать маски и перчатки не только в помещениях, но и на улице, так как на пешеходных переходах или узком бордюре бывает затруднительно избежать близкого контакта с другими людьми.


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