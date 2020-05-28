В день парада Победы свободного доступа на Красную площадь не будет

Свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Он выразил надежду на улучшение ситуации с коронавирусом в столице к 24 июня.

Напомним, парад Победы состоится 24 июня.

Об этом объявил во вторник президент Владимир Путин. Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей», которые освобождали страну и Европу и брали штурмом Берлин.

Приглашения на Парад Победы уже приняли ряд лидеров, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД говорила, что все необходимые меры безопасности приняты, российские медики «справились с распространением коронавируса», и для всех россиян «парад станет очень радостным событием».

«Проведение парада Победы – это знак того, что Россия постепенно возвращается к нормальной жизни. Если бы был риск серьезной вспышки коронавируса, никто не стал бы организовывать парад, проводить ЕГЭ и возобновлять чемпионат России по футболу. Но сейчас мы можем себе это позволить. Кроме того, за месяцы самоизоляции люди истосковались по нормальной жизни», – сказала она.

По ее словам, символична и дата проведения парада.

«Я не специалист-вирусолог, но думаю, что все необходимые меры безопасности приняты. Очевидно, что за последние месяцы наши медики в целом справились с распространением коронавируса, доказав, что они героические люди», – заключила Федорова.