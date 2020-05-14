Грузия назвала первую страну, из которой примет туристов

Израиль станет первой страной, туристы которой посетят Грузию, открывающую въезд для иностранцев с 1 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, «соглашение о безопасном зеленом коридоре достигнуто».

Кроме Израиля, Грузия ведет переговоры с Чехией, Австрией, Польшей, Прибалтийскими государствами и соседями, сказал Георгий Гахария.

Также он объявил, что с 18 мая откроются салоны красоты.

При этом по всей стране сохранится действие комендантского часа с 21.00 (20.00 мск) до 6.00.

Режим ЧП действует в Грузии с 21 марта по 22 мая.

В Грузии коронавирусом заболели 652 человека, выздоровело 383, скончалось 12.