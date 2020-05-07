Грузия будет готова принять российских туристов «по мере безопасности»

Грузия будет готова принять туристов из России, как только это позволят меры безопасности, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы договоримся со странами о безопасных коридорах, о том, чтобы была гарантирована безопасность», – сказала она на брифинге 7 мая.

С 1 июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов.

«Отдельных переговоров с Россией не ведем, но, как и раньше, туристы из России – значимая часть», – сказала Натиа Турнава.

В прошлом году Грузия приняла примерно 1,5 млн туристов из России.

Грузия закрылась для иностранцев с 18 марта.

В Грузии коронавирусом заболело 615 человек, выздоровело 275, скончалось девять.

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