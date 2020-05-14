Врачи предупредили о риске заражения коронавирусом в перчатках

Находясь на улице в перчатках, не стоит трогать лицо руками, поскольку на ткани и другой поверхности изделия могут остаться микробы и коронавирус, заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«Если вы носите перчатки, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза. И их нельзя носить долгое время», – отметила врач в беседе с Пятым каналом.

Она также дала совет по ношению и использованию перчаток во время эпидемии COVID-19.

«Если это резиновые перчатки, то вы пришли домой, сняли их и выбросили. Если они тканевые, то их обязательно надо выстирать с мылом и желательно прогладить. Они не должны носиться постоянно», – уточнила Кожевникова.

Специалист подчеркивает, что главной мерой профилактики коронавируса является минимизация контакта с окружающими.

Напомним, всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба, выявлено более 242 тыс. случаев коронавируса, в том числе 10028 – за последние сутки. При этом уровень летальности от коронавируса в России оказался в среднем в 7,6 раза ниже среднемирового.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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