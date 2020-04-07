Во вторник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в Москве будет 1 градус ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 6 градусов. Вечером столбики термометров покажут 9 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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