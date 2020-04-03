Проект о победивших коронавирус людях запустили в России

Издание «Такие дела» запустило проект «Без паники», в рамках которого люди, переболевшие COVID-19, рассказывают свои истории.

«Вирус до сих пор не до конца понятен и известен, чем пугает огромное количество человек, которые не понимают насколько в действительности страшно заразиться коронавирусом, как человека забирают в больницу, что в ней происходит и как сложится жизнь потом», – отмечает издание «Такие дела».

В проекте принял участие и Давид Беров, которого в СМИ часто называли первым человеком с коронавирусом в России.

Проект реализуется в Instagram. Издание предлагает людям, которые столкнулись с коронавирусом или уже вылечились от него, рассказать свою историю борьбы с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.