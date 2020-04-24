Саакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира с Россией

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он выступает за мирные отношения с Россией, но есть разные условия, при которых этот мир может быть достигнут.

«Я абсолютный сторонник мира с Россией ... И никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто», – заявил Саакашвили в интервью Deutsche Welle.

На вопрос, не сложилось ли у него впечатление, что президент Украины Владимир Зеленский готов идти на уступки в отношениях с Россией, политик ответил отрицательно.

«Нет, я совсем так не считаю. Я думаю, что пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство», – отметил он.

Также Саакашвили подчеркнул, что кризис на Украине только начинается, он грозит сильным падением экономики и угрозой безработицы для миллионов украинцев.

«Очень большой кризис только начинается. Украинская экономика может упасть более чем на 10%. Это означает, что миллионы украинцев останутся без работы. Этот процесс уже начался, у нас будет большое количество людей, которые будут в таком состоянии, что они будут протестовать. И будет понятно, почему это происходит. Более того, реальные доходы украинцев сократятся более чем на 20%, а может и больше», – заявил он.

По его мнению, в такой ситуации надо ускорять реформы, поскольку «кризис – это большой вызов, а также большая возможность, если ею правильно воспользоваться».

«В свое время я вывел Грузию из мирового экономического кризиса с наименьшим вредом в этом регионе. Может и сейчас удастся. У меня есть опыт, как это делать. Конечно, ситуация изменилась, но базовый рецепт остается таким же. Я буду делиться своим опытом. И опытом достижений, и опытом ошибок, потому что ошибки также были», – сказал экс-президент Грузии.

При этом политик заявил, что не боится поссориться с Зеленским, как в свое время это произошло с экс-президентом Петром Порошенко, поскольку «Зеленский – не вор».

«К сожалению, Порошенко, я знаю, что он был склонен... Он любил деньги. У меня были по этому поводу большие проблемы с Порошенко. У Зеленского таких проблем не будет. Его можно критиковать за скорость реформ или за какие-то отдельные решения. Но это не является источником большого конфликта», – отметил Саакашвили.

Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Позже он заявил, что согласился принять предложение.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины.

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