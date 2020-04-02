МИД прокомментировал планы США по смене власти в Венесуэле на фоне пандемии

Новые планы США по смене власти в Венесуэле в условиях пандемии коронавируса абсурдны и негуманны, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, мы видим, что политические группировки в целом ряде стран по-прежнему руководствуются логикой примата политической конъюнктуры, стремлением воспользоваться тяжелой ситуацией в мире, эпидемиологической обстановкой в Венесуэле, в частности для достижения политических целей. <...> Если мы проанализируем абсурдные планы [США] в нынешнем контексте пандемии, то никакого гуманизма и демократии в них нет», – передает ТАСС слова Захаровой.

По ее словам, на Западе стремятся воспользоваться тяжелой эпидемиологической ситуацией в Венесуэле для осуществления госпереворота, передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV заявил, что США и мировое сообщество работают над сменой власти в Венесуэле. При этом Помпео отметил, что считает стратегию, которую США ведут в отношении Венесуэлы, действенной и что менять ее не нужно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД