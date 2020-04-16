Кремль призвал мэрию Москвы сделать выводы по вводу пропусков

Столичные власти сделают для себя выводы после возникновения проблем с началом действия пропускного режима в городе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас в целом все шаги, которые предпринимаются, делаются только в интересах граждан и ради спасения и обеспечения защиты граждан от эпидемии. Определенные сбои бывают, и мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки после вчерашних затруднений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он уточнил, что мэрия будет делать выводы совместно с московской полицией, поскольку «все работают и преследуют одну-единственную цель»

«Здесь просто речь идет о скоординированных действиях, поэтому выводы предстоит делать совместно. Еще раз повторяю, мы видим, что сейчас ситуация нормализуется в этом плане», – добавил Песков.

Напомним, в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

В среду, 15 апреля, полицейские начали проверять пропуска на всех станциях метро, из-за этого на входах появилось большое скопление людей, однако уже на следующий день скопления пассажиров удалось избежать.

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