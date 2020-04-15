НАТО увидело новые угрозы со стороны России во время пандемии коронавируса

НАТО ожидает обострения вызовов безопасности, в том числе со стороны России, в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран альянса.

«Министры обсудили продолжение сдерживания и обороны. Вызовы безопасности, которые были до пандемии, никуда не исчезли, наоборот. Потенциальные противники будут пытаться использовать пандемию для продвижения своих интересов, могут активизироваться террористические группировки... И мы видим, что не снижаются военные темпы России», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, генсек заявил, что пандемия коронавируса не приведет к пересмотру военных приоритетов НАТО, включая сдерживание России.

«Пандемия не должна изменить коренные приоритеты НАТО, которая является военной организацией. Террористические угрозы никуда не денутся, и решительные действия России также будут требовать нашего ответа. НАТО не должна заниматься предоставлением медицинской помощи, она может лишь поддерживать гражданские структуры», – пожытожил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО сообщил о сокращении военных бюджетов государств альянса.

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