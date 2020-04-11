Федун рассказал о позитивных последствиях сделки ОПЕК+

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун объяснил позитивный эффект от новой сделки ОПЕК+, и рассказал, почему цены на нефть не показали резкого роста после ее заключения.

«Многие удивляются, почему нефть не взлетела. Она и не могла взлететь. Рынок уже отыграл те десять долларов за баррель, которые, условно говоря, были потеряны в марте, что само по себе является достижением», – сказал Федун в интервью РБК.

Он отметил, что в случае выполнения условий сделки всеми ее участниками можно ожидать роста цен до 40 долларов за баррель во второй половине 2020 года.

«Саудовская Аравия очень агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе в десять долларов за баррель. Одно дело фьючерсные контракты, которые мы видим на мониторах, а другое – реальные поставки. То есть фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей, забивая хранилища», – пояснил Федун.

По его мнению, отсутствие демпинга со стороны Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран дает Москве существенное преимущество.

Федун добавил, что в случае, если бы новое соглашение не было подписано, Россия была бы вынуждена сократить добычу нефти на 50%.

«Это было бы ковровое закрытие (скважин). Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, а потребление крайне низкое в России, поэтому мы могли бы закрыть до 50% добычи. Это не пугалка, а реальная оценка», – подчеркнул вице-президент «Лукойла».

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что США согласились снизить добычу нефти. По его словам, Мексика «возместит» это, когда сможет.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что все страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти.

Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.