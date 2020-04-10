Трамп заявил о готовности помочь Мексике при сокращении нефтедобычи

США окажут помощь Мексике в связи с ее решением сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день, Мексика «возместит» это, когда сможет, заявил президент США Дональд Трамп.

«США будут помогать Мексике и когда они будут готовы, они возместят нам», – сказал Трамп на ежедневном брифинге, сообщает РИА «Новости».

Накануне президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.