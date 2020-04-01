В Минэнерго США заявили о «продуктивных переговорах» с Россией по нефти

Министр энергетики США Дэн Бруйетт во вторник провел продуктивные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

«Министр Бруйетт и министр энергетики России Александр Новак провели продуктивные переговоры о нынешней волатильности на мировых нефтяных рынках», – цитирует Минэнерго США ТАСС.

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжить диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике», – сообщили в американском министерстве энергетики.

Ранее президент США Дональда Трамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Напомним, в США обвиняли Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью заставить американских производителей сланцевой нефти сократить добычу. Нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи из-за влияния пандемии коронавируса на экономику.

Глава Роснефти Игорь Сечин выражал уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, а сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. При этом он оценил себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.