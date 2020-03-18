Режим повышенной готовности ввели в Марий Эл и Башкирии

Режим повышенной готовности введен с 18 марта в Башкирии и республике Марий Эл в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Глава Башкирии Радий Хабиров ввел в республике режим повышенной готовности с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

В связи с этим будут отменены или перенесены культурные, спортивные и деловые мероприятия с численностью участников более 250 человек и с участием иностранцев. Школьные каникулы в регионе продлят до 6 апреля, передает РИА «Новости».

«Хабиров поручил минобразования Башкирии подготовить коллективы школ к вариантам дистанционного обучения, а вузам и колледжам поручил перевести учебный процесс на дистанционный режим», – пояснили в пресс-службе.

В свою очередь в Марий Эл запрет вводится до 15 апреля. Отменены массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Кроме того, с 21 марта по 12 апреля включительно временно приостанавливается посещение школ, техникумов, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки. Работодателей обязали обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах.

По последним данным, коронавирусная инфекция в Башкирии и в Марий Эл не зафиксирована.

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