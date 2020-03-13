В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин во время посещения Госдумы не был в контакте с отправленным на карантин после визита во Францию депутатом Сергеем Катасоновым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом, это первое. Вы все видели, что он был на трибуне, потом выступал с трибуны, не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, будут ли приниматься какие-то меры предосторожности после того, как президент посетил Госдуму, где находился Катасонов.

Песков добавил, что делается все, что нужно для защиты президента от сезонных и иных заболеваний.

Он также отметил, что не располагает детальной информацией о здоровье президента, поскольку «это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публикации».

«Президент работает на полную катушку, как всегда, вот, что могу сказать», – заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле принимают необходимые превентивные меры в связи с распространением коронавируса.

«Безусловно, конечно. Мы просто ощущаем необходимость принимать все необходимые превентивные меры. Это не означает, что что-то ужесточается, пока никаких установок на этот счет нет. Но, по крайней мере, элементарные меры и личной гигиены, и превентивные меры, и просто демонстрация уважения к своим коллегам. Мы же очень часто ходим на работу с соплями, с кашлем, просто в этой ситуации лучше с двойным вниманием к этому относиться», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, усилилась ли в Кремле озабоченность по поводу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, Песков попросил журналистов кремлевского пула в связи с эпидемией коронавируса быть особенно бдительными и не ходить на мероприятия в Кремль в случае плохого самочувствия.

«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на сто процентов по вашим внутренним ощущениям –пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», – обратился Песков к главным редакторам и сотрудникам СМИ.

Он попросил журналистов, которые освещают деятельность президента в Кремле, быть особенно внимательными к любым «коронапроявлениям».

«Мы работаем пока без ограничений, президент работает как всегда, но мы обращаемся просто к вам в это время проявлять особую бдительность насчет своего самочувствия. Это и меры предосторожности, и это, скажем так, проявление уважения ко всем коллегам и друг к другу», – добавил Песков.

Он добавил, что превентивные режимы по борьбе с распространением коронавируса предусмотрены до конца месяца.

«До 22 апреля еще много времени – первое. Второе – вы знаете, что все превентивные режимы, например, в Москве и так далее, в Московской области с сегодняшнего дня, в Питере, они до 1 апреля, до конца месяца. Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов, мер предосторожности или наоборот. Ситуация подвижная», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, изучали ли в Кремле опыт Ирана и тех выборов, которые там проходили на фоне начала распространения коронавируса, считают ли, что необходимы какие-то меры предосторожности к голосованию по поправкам, намеченному на 22 апреля.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.