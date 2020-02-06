В партии Зеленского увязали выплаты пенсий с отношением к России

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщил телеканал «112 Украина».

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» – цитирует парламентария РИА «Новости».

Она также выразила мнение, что подобная ситуация будет «плевком» в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств.

В среду в Раде предложили вернуть жителям Донбасса право на пенсию.

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