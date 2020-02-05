В Раде предложили вернуть жителям Донбасса право на пенсию

Все граждане Украины имеют право на заслуженную пенсию независимо от места жительства, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина.

«Действительно, выплата пенсий [для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса] лично для меня важный вопрос. Я не делю граждан Украины, мы все одинаковы, и если человек работал всю жизнь и заработал пенсию, он должен ее получить независимо от своего места проживания и пребывания», – цитирует парламентария РИА «Новости».

«Мы снова увидим этот законопроект в парламенте, он получит большую поддержку и будет проголосован», – сказала Бардина в эфире телеканала Newsone.

Ранее парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса на пенсию. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев и предлагает отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.

Напомним, в среду премьер-министр Алексей Гончарук объявил о создании министерства по реинтеграции Донбасса.

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