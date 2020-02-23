В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике.

В пятницу генпрокуратура Халиско сообщила об исчезновении в Тлахомулько трех девушек, одна из которых оказалась россиянкой. Лилиане И. 15 лет, также пропали гражданки Мексики 16 и 17 лет.

Прокуратура считает, что девушки находятся в опасности и могли стать жертвами преступления, передает РИА «Новости».

Россиянка пропала 17 февраля. Ее отец сообщил, что девушка была дома с братьями. Она ушла, «ничего никому не сказав», сообщил консул. В тот же день семья обратилась в полицию.

Консул рассказал, что не может дозвониться до отца пропавшей девушки – вероятно, «это связано с действиями полиции».