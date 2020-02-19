Синоптики сказали, сколько продлится аномальная погода в России

Почти на всей территории России как минимум до начала следующей недели сохранится аномально теплая погода, сообщает Гидрометцентр.

В России, по данным синоптиков, господствует обширный и глубокий североатлантический циклон, который принес в страну «небывалое» для февраля тепло, передает РИА «Новости».

«Аномалия температуры воздуха в среднем составляет 8-12 градусов выше нуля, на севере Урала и Сибири – до +16 градусов», – сообщает Гидрометцентр.

До ближайших выходных температура будет выше климатической нормы на 4-8 градусов. Также возможны новые погодные рекорды. Ожидаются осадки в виде дождя.

«В Москве 20-22 февраля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в ночные часы около нуля», – сообщили в Гидрометцентре.

Столбик термометра в Петербурге может в эти дни подняться до четырех градусов, ночью – от минус двух до плюс трех градусов.

Во вторник был установлен новый температурный рекорд, температура воздуха в Москве достигла отметки +6 градусов. Перед этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины теплой зимы в России.

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