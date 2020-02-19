В среду синоптики пообещали москвичам переменчивую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в Москве будет три градуса тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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