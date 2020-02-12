В Совфеде отреагировали на угрозу Эрдогана сбивать самолеты над Идлибом

«Очевидно, что в своих жестких заявлениях на тему Идлиба Эрдоган имеет в виду российские самолеты. Последствия его действий могут оказаться слишком значительными», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявления президента Турции Тайипа Эрдогана сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб.

«На президента Турции идет колоссальное давление, и он вынужден делать демонстративные заявления. При этом есть взаимные договоренности, от которых зависят двусторонние отношения. Россия их не нарушает, поэтому нет повода это делать и у Турции», – полагает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных. Незадолго до этого он обвинил Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе.

«Самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно», – заявил Эрдоган, добавив, что он без колебаний отдаст приказ ударить по целям, которые представляют прямую угрозу для военных в этом районе. Турецкий лидер также заявил, что достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу больше не действуют, поскольку Дамаск и другие стороны конфликта якобы грубо нарушили их.

По мнению сенатора Клинцевича, у России и Турции существует механизм консультаций и взаимодействия, который не позволит совершить глупости ни одной из сторон. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что в ближайшее время турецкая делегация отправится в Москву, и подчеркнул, что Анкара продолжает работать с российской стороной, и «стремится обеспечить постоянное перемирие» в Идлибе.

«Я абсолютно убежден, что, несмотря на агрессивную риторику, президент Турции не нарушит договоренностей с Россией», – считает Клинцевич.

Напомним, в ноябре 2015 года турецкими военными был сбит российский самолет Су-24, который, по заверениям Анкары вошел в воздушное пространство Турции. Экипаж успел катапультироваться, однако спускавшегося на парашюте пилота Олега Пешкова расстреляли в воздухе боевики. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД