Приезжих из России, Украины и Белоруссии избили в Польше за русский язык

В Польше приезжих из России, Украины и Белоруссии избили за то, что они говорили на русском языке, пишут местные СМИ.

Происшествие случилось в городе Торунь, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Неизвестные напали на группу из пяти человек с криками «Польша для поляков» ночью, отметили в газете. Среди пострадавших были иностранцы и местные жители.

«Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной», – сообщил в соцсетях один из жителей Торуни, пострадавший в ходе инцидента.

Он добавил, что очевидцы драки не помешали нападавшим и не пытались помочь иностранцам.

«Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай – везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей», – написал житель Торуни.

По его словам, подобные случаи в последнее время участились. Он отметил, что не знает, как теперь приглашать в Польшу своих друзей из других стран.

В полиции сообщили, что происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения, полицейские устанавливают личности нападавших.

В 2019 году двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык, а польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» c Украины.