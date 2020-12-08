Кремль спрогнозировал ситуацию в российской экономике в 2021 году

Россия не сможет освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в Кремле ожидают, что в 2021 году падение будет не таким сильным, как в этом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нынешний уровень долга и сами запасы – они как раз являются одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность. Прогнозы нашего правительства, которые вы хорошо знаете – они иные. Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он добавил, что падение российской экономики удалось минимизировать. По словам Пескова, Россия прошла кризис с наименьшим негативным эффектом в сравнении с рядом других стран.

По данным рейтингового агентства НКР, в России госрасходы на преодоление пандемии коронавируса и экономического кризиса в 2020 году существенно отставали от ведущих стран мира.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что спад в экономике России в этом году может составить до 4,5%, в Европе – 8-9%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень.