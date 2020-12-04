Доктор Мясников сравнил точность тестов на коронавирус

Наиболее точным тестом на коронавирус является ПЦР-тест (полимеразно-цепная реакция), определяющий наличие РНК-вируса, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Вместе с тем, по словам доктора, этот тест может «выдать ошибку», если во взятом материале не окажется частиц вируса.

«С лабораторной точки зрения это очень точный тест. То есть он точно определяет, есть ли в присланном материале вирус или нет. Ключевое здесь – в присланном материале. Пример: кровь больного гепатитом. Там вирус либо есть, либо нет. Другое дело коронавирус: там материалом для исследования ПЦР являются отделяемое носоглотки. Небрежный забор этого материала приводит к тому, что тест становиться неинформативным. То есть лаборатория говорит, что в присланном материале вируса нет. А вот есть он или нет у человека, зависит от того, насколько технически правильно был взят мазок», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

По словам врача, до 40% ПЦР-тестов являются ложно-отрицательными, то есть, если есть симптомы вирусной пневмонии, но тест отрицательный, то заболевание все равно лечится как COVID-19. Он пояснил, что вирус в носоглотке появляется примерно за неделю до появления симптомов и продолжает выделяться еще две недели, ПЦР-тест же показывает положительный результат в среднем 18 дней, а у около 20% людей он остается положительным по несколько месяцев. При этом они никак не являются источниками инфекции.

«Именно поэтому ВОЗ отказалась от обязательного последующего тестирования ПЦР и рекомендует ориентироваться на клиническую картину. Берут с большим запасом: не менее десяти дней от начала симптомов плюс три дня после их исчезновения», – сообщил медик.

Рассматривая тест на антитела, Мясников отметил, что этот тип анализа выявляет не сам вирус, а его следы, появляющиеся в срок от восьми до 12 дней после первых симптомов. Как рассказал врач, есть антитела двух видов – проявляющиеся во время острого течения коронавируса (IgM) и так называемые антитела «памяти» (IgG). Он сообщил, что первые выявляются раньше и начинают снижаться через четыре-шесть дней, позже полностью исчезая, вторые же проявляются немного позже антител «острой фазы» и полностью не пропадают. Экспресс-тесты на наличие антител имеют высокую долю – около 30% – ложно-положительных результатов, рассказал Мясников.

«Наличие IgG говорит о том, что вы уже перенесли болезнь и, возможно, имеете иммунитет против нее (про иммунитет я осторожничаю, так как полных данных у нас пока нет), – написал специалист.

Наконец, говоря о тестах на антиген, телеведущий отметил, что они дают самый быстрый результат среди всех остальных типов определения коронавируса, однако точность такого анализа достаточно низкая, кроме того, он показывает большой процент ложно-отрицательных результатов.

Ранее Роспотребнадзор потребовал сократить сроки проведения тестов на коронавирус.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что регионы подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели.