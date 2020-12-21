В Общественной палате поспорили о необходимости вводить продуктовые карточки для малоимущих

«Карточки были у нас в 90-х, когда в стране все было сложно, это пережиток прошлого», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, комментируя инициативу ввести продуктовые карточки на товары для малоимущих.

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина сообщила, что из-за подорожания базовых продуктов питания в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. Она объяснила, что несмотря на то, что в декабре правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло, данное соглашение с предпринимателями будет действовать всего три месяца.

«Мне кажется, что в такие крайности, наверное, не стоит переходить. Карточки были у нас в 90-х, когда в стране все было сложно, это пережиток прошлого. Сейчас, конечно, не такое время. Тем не менее на будущее стоит подумать о тех социальных мерах поддержки, которые сейчас государство оказывает семьям с детьми и тем, кто нуждается, в невыраженной денежной форме (в виде пособий)», – говорит Починок.

Она поясняет, что государство не знает, на что реально тратится семейный бюджет, поэтому полагает, что введение карточек предложено с целью, чтобы быть уверенными, что пособия расходуются именно на товары. Председатель комиссии уточняет, что в России, к сожалению, есть ряд семей, в которых полученные средства тратятся на сигареты и алкоголь, из-за чего детей не обеспечивают качественным и полноценным питанием и необходимыми товарами.

«Этим действительно следует заняться, но не через создание карточек продуктовых, а через систему связи с теми сетями и магазинами, где цены на продукты более доступны или имеют какой-то регулятор со стороны муниципальных властей. Возможно, программам скидок, которые вводят сами продуктовые, следует давать большую известность на уровне государства и общественных организаций», – рассуждает собеседник.

Тем не менее эксперт подчеркивает, что реализовать предложение с вводом продуктовых карточек легко, поскольку мы живем в век цифровых технологий.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Позже, на большой пресс-конференции глава государства Владимир Путин пообещал, что реакция по итогам соглашений по данному вопросу будет в течение нескольких недель.