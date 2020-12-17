Ширвиндт раскрыл подробности смерти Миронова

Советский актер Андрей Миронов знал о своих проблемах со здоровьем, однако не хотел делать операцию, рассказал его друг, актер и режиссер Александр Ширвиндт.

По его словам, у Миронова была аневризма, болезнь проявилась еще за семь-восемь лет до трагедии, когда артист был на гастролях в Ташкенте. «У него болела голова, ему сказали, что у него что-то там есть. Он отмахнулся», – рассказал Ширвиндт в эфире YouTube-шоу «ЖЗЛ» с Дмитрием Быковым.

В день смерти Миронова Ширвиндт был с ним в Риге, где тот играл в спектакле «Женитьба Фигаро». Режиссер вспоминает, что Миронов пожаловался на головную боль, тогда его унесли за кулисы. В это время в Риге проходил Всемирный съезд невропатологов. Миронова начали готовить к операции, однако в процессе у него нашли аневризму диаметром 2,5 сантиметра.

Ширвиндт подчеркивает, что из реанимации медики вышли «белые, как лист». Решено было отказаться от операции. «Потом я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный», – рассказал актер.

«В голове «бомба» разорвалась», – добавил Ширвиндт, говоря о смерти Миронова.

Андрей Миронов скончался в Риге 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет.

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