Врач омской больницы назвал вымыслом повторное «отравление» Навального

В палату блогера Алексея Навального в омской больнице имел доступ только медперсонал, поэтому возможности повторно «отравить» его ни у кого не было, сообщил заведующий отделением острых отравлений омской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного», – цитирует ТАСС Сабаева.

По словам врача, «это информационная «утка», все раскручивается ради каких-то определенных целей».

Ранее британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске. В статье утверждается, что данную информацию спецслужбам Великобритании сообщили их коллеги из Германии.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, немецкая сторона не предоставляла информацию по ситуации Навальным не только России, но и другим странам Евросоюза. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в четверг заявлял, что на ответ Берлина по ситуации с блогером Алексеем Навальным может уйти от нескольких месяцев до двух лет.