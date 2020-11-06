Нефть подешевела на опасениях данным из США

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 2,5% в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Быстрое распространение коронавируса и неопределенность с итогами президентских выборов в США усиливают негатив на рынке.

По состоянию на 8.14 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,54% – до 39,89 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,76% – до 37,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Снижение цен вызвано, в числе прочего, коррекцией после предыдущего роста. С начала недели котировки нефти выросли примерно на 5-6%. В последние дни сырье дорожало на фоне неожиданного сильного снижения запасов в США за прошлую неделю. Добыча нефти в стране также сократилась.

Теперь внимание рынков обращено к ситуации с COVID-19 в США. За последние сутки прирост новых случаев заражения коронавирусом в стране достиг рекордных 102 тысяч, что усилило опасения возможных карантинных ограничений. Ситуация в Европе также остается тревожной, что в целом представляет угрозу для нефтяного спроса.

«Несмотря на неожиданно сильную статистику по нефти на этой неделе, нефтяному рынку все еще необходимо справляться с серьезной неопределенностью по спросу, связанной с COVID-19», – прокомментировал Reuters президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.

Инвесторы также продолжают следить за президентскими выборами в США, которые прошли во вторник. Результаты голосования в ряде штатов все еще не известны. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует демократ Джо Байден. Однако действующий президент республиканец Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Предвыборный штаб Трампа подал судебные иски в ряде штатов, оспаривая подсчет голосов.

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