В России оценили намерение Украины перенести точку передачи транзитного газа через суд

«Украина в очередной раз сваливает свои экономические проблемы на Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал заявление советника главы правления «Нафтогаза Украины» Елены Зеркаль о возможности решения в суде вопроса о переносе точек передачи газа на украинско-российскую границу, что позволит Киеву сэкономить деньги на закупках топлива.

«Намерение Нафтогаза перенести точку приема газа на границу с Россией – чисто риторическое заявление. Все понимают, что сделать это невозможно. Положение точки приема топлива прописано в коммерческом контракте Газпрома и европейских покупателей. В какой суд обращаться Украине в таком случае?» – риторически сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам Юшкова, России в какой-то степени было бы выгодно перенести точку приема газа на границу с Украиной. «Транзит через украинскую территорию оплачивали бы европейцы, а там сейчас самый высокий тариф. России бы не приходилось строить обходные газопроводы, и она бы не несла ответственность за то, что произойдет с газопроводом на территории Украины», – объяснил собеседник.

Однако, по мнению эксперта, «дьявол кроется в деталях». «Скорее всего, украинцы захотят перенести на границу с Россией весь объем транзитного газа. Это значит, что мы и с других направлений должны перенести газ на украинский транзит и сдавать его европейцам только в одном месте», – предполагает Юшков.

Кроме того, «до 2024 года Газпром обязан прокачивать через Украину 40 млрд кубометров газа». «Как Газпром сможет выполнить контракт, если точку приема газа перенесут в другое место? Что ему прокачивать, если он уже не будет собственником газа? Получается, что перенести точку можно будет только через четыре года», – пояснил эксперт.

«Украинцы считают, что после переноса точки приема они смогут покупать газ напрямую у Европы, а это, разумеется, будет дешевле. Но если Россия не позволяет это сделать – значит, именно она виновата в том, что у них дорогой газ. В целом Украина просто в очередной раз сваливает свои экономические проблемы на Россию», – заключил Юшков.

Ранее советник главы правления «Нафтогаза Украины» Елена Зеркаль заявила, что вопрос переноса так называемых точек передачи газа на украинско-российскую границу может решаться в суде.

«Для нас перенос точек доступа на восточную границу сейчас находится на этапе мирного разрешения с привлечением европейской стороны как модератора. Если эта работа будет невыполнимой и все стороны придут к заключению, что нет возможности мирным путем решить этот вопрос, то, действительно, мы будем защищать свои права в судебном порядке», – передает слова Зеркаль РИА «Новости».

В конце прошлого года Юрий Витренко, который занимал должность исполнительного директора «Нафтогаза Украины», заявлял, что компания работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу Украины и России и привлечением к их работе европейских компаний.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. В первом полугодии 2020 года транзит газа через Украину снизился на 45%.

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