Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты США от Джозефа Байдена с победой на выборах, сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что Си Цзиньпин направил поздравление телеграммой, передает ТАСС.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.

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